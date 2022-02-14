Москвичам рассказали историю любви молодой княжны и уездного врача

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам рассказали историю любви юной княжны и уездного врача, чья судьба оказалась счастливее, чем казалось на первый взгляд.

Переполох случился 2 февраля 1835 года в московском пансионе для девиц госпожи Севенард. Тогда из заведения пропала молодая воспитанница княжна Елизавета Волконская.

Накануне утром за ней приехал слуга от дяди Петра Вадбольского и пригласил в гости.

Вечером того же дня в пансионе должен быть пройти бал, поэтому возвращения Елизаветы ожидалось утром. Несмотря на это, девушка так и не вернулась. Она также не приезжала к дяде, который ожидал ее у себя в гостях.

В ходе расследования оказалось, что у одной из воспитанниц пансиона был брат Никанор Беттингер, с которым княжна была знакома с декабря 1834 года. По должности он был уездным врачом. Молодые люди влюбились друг в друга и решили бежать.

По показаниям самой Елизаветы, она боялась осуждения со стороны своих родственников.

Возлюбленный княжны прибыл в Москву 30 января с разрешением на брак и забрал свою любимую. Они отправились в деревню знакомого Беттингера поручика Ивана Леонтьева. В этом же месте пара обвенчалась уже 4 февраля.

Высшее начальство Москвы не смогло осудить супруга Елизаветы и сгладило скандал, наблюдая за счастьем молодых.

Позже близкие княжны смирились с ее замужеством и не могли нарадоваться на влюбленных, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Главархив Москвы в течение последних месяцев принимает мемуары участников общегородского клуба «Линия жизни». Уже 10 москвичей передали свои воспоминания на хранение, а еще более 100 дописывают мемуары. Об этом в субботу, 12 февраля, рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

По его словам, встречи клуба постоянно посещают более 400 горожан. Онопенко подчеркнул, что одна из главных целей клуба мемуаристики — собрать воспоминания горожан, которые помогут сохранить не только официальную, но и так называемую личную историю Москвы и страны.