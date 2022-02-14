Трамваи задерживаются на Сходненской улице из-за аварии с двумя автомобилями

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Сходненская улица Карта всех событий

На Сходненской улице из-за аварии с участием двух автомобилей задерживаются трамваи № 6. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В результате ДТП маршрут транспортного средства был временно изменен. Вместо остановки «Братцево» трамваи ходят до Восточного моста.

Москвичей призывают быть внимательными и следить за обновлениями.

Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Москвы на минувшей неделе. Еще 122 получили ранения, в том числе 10 детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в понедельник, 14 февраля. По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов: 56 и 31 соответственно.

Самым «популярным» днем для аварий на минувшей неделе стала среда: произошло 22 ДТП, в которых пострадали 24 человека, а самым «безопасным» днем оказалась суббота — было зарегистрировано всего 7 происшествий, ранены 10 человек.