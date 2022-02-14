Губернатор Воробьев поручил решить проблему с неработающим подъемником в Балашихе

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил в ближайшее время решить проблему с неработающим подъемником на железнодорожной остановке в районе Зеленой улицы в Балашихе.

Ранее о подобном неудобстве сообщили местные жители. Один из трех установленных на станции подъемников, который ведет на островную платформу, перестал работать. Два других также часто ломаются, и приходится вызывать ремонтные бригады.

В РЖД отметили, что наладят работу подъемников до конца февраля.

— Рассчитываем, что количество обращений людей на неработающий подъемник станет меньше. При этом мы предлагаем заменить подъемники на лифты до декабря 2022 года, — отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Столь длительный срок для замены оборудования необходим, так как для лифтов нужно оборудовать шахты, установить определенный тепловой режим, передает «360».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с пожаром в четырехэтажном доме в Орехово-Зуеве. Из горящего здания спасатели эвакуировали 37 человек.