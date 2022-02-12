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Губернатор Подмосковья взял под личный контроль ситуацию с пожаром в Орехово-Зуеве

Евгений Белоусов

Происшествия
Губернатор Подмосковья взял под личный контроль ситуацию с пожаром в Орехово-Зуеве
Фото: mosreg.ru
Россия, Московская область, Орехово-Зуево, улица Ленина, 34 Карта всех событий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с пожаром в четырехэтажном доме в Орехово-Зуеве. Об этом глава региона сообщил в субботу, 12 февраля, в своем Telegram-канале.

— Поручил позаботиться о каждом жильце. Сейчас людей разместили в 16-й школе. Там работает штаб по расселению, — написал Воробьев.

По его словам, из горящего здания спасатели эвакуировали 37 человек, среди которых есть дети. Но в самом пожаре, к счастью, никто не пострадал.

Пожар начался 12 февраля в четырехэтажном кирпичном доме в подмосковном Орехово-Зуеве.

Уточняется, что тушение осложняется деревянными перекрытиями здания, что способствует быстрому распространению огня. Площадь возгорания увеличилась до 900 квадратных метров.

3 февраля пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — трехмесячный ребенок.

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