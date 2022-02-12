Более 30 человек эвакуировали из горящего здания в Подмосковье

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Московская область, Орехово-Зуево, улица Ленина, 34 Карта всех событий

Пожар произошел в четырехэтажном кирпичном доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 12 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», тушение осложняется деревянными перекрытиями здания, что способствует быстрому распространению огня. Площадь возгорания увеличилась до 900 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 35 человек.

По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что более 300 человек эвакуировали из общежития на Студенческой улице в столице из-за задымления.

3 февраля пожар произошел на юге Москвы на улице Новинки, дом 15. Возгорание было зафиксировано в 12-этажном жилом доме в межквартирном холле, в квартире и на балконе второго этажа. В ходе тушения пожара были спасены 12 человек. Среди них — трехмесячный ребенок.