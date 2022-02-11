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Более 300 человек эвакуировали из общежития на западе Москвы из-за задымления

Юлия Курганова

Происшествия
Более 300 человек эвакуировали из общежития на западе Москвы из-за задымления
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Студенческая улица Карта всех событий

Более 300 человек эвакуировали из общежития на Студенческой улице в столице из-за задымления. Об этом в пятницу, 11 февраля, ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Площадь возгорания составила два квадратных метра. Пожар случился в одной из комнат общежития.

— В результате возгорания произошло сильное задымление, — рассказал собеседник агентства.

Пожар удалось оперативно ликвидировать сотрудникам МЧС. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Число погибших при пожаре в Новой Москве увеличилось до трех. По словам собеседника «ВМ», третьего погибшего обнаружили при разборе завалов в четверг, 10 февраля. Факт нахождения под завалами третьего погибшего позднее подтвердили в МЧС.

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