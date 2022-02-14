Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сын экс-главы правительства Дагестана снова предстанет перед судом

Василий Плиткин

Происшествия
Сын экс-главы правительства Дагестана снова предстанет перед судом
Фото: depositphotos

Судебное заседание по уголовному делу Меджидова назначено на 15 марта. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Измайловского районного суда.

На данный момент обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело Меджидова

В прошлом году присяжные вынесли оправдательный вердикт Меджидову, признав недоказанной его вину в убийстве.

Напомним, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО выпала из окна четвертого этажа здания университета. Врачам не удалось ее спасти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Меджидов являлся бывшим молодым человеком умершей студентки.

Читайте также:
Аресты Убийства Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте