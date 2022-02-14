Сын экс-главы правительства Дагестана снова предстанет перед судом

Фото: depositphotos

Судебное заседание по уголовному делу Меджидова назначено на 15 марта. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Измайловского районного суда.

На данный момент обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело Меджидова

В прошлом году присяжные вынесли оправдательный вердикт Меджидову, признав недоказанной его вину в убийстве.

Напомним, в апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО выпала из окна четвертого этажа здания университета. Врачам не удалось ее спасти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Меджидов являлся бывшим молодым человеком умершей студентки.