Эндокринолог рассказала, как за три шага восстановиться после тяжелой формы COVID-19

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У людей, перенесших тяжелую форму коронавируса, развиваются нарушения функций внешнего вида дыхания, развивается мышечная слабость, становятся тяжелее переносить физические нагрузки. Как таким людям восстановиться после болезни, рассказала эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина.

Врач отметила, что у многих возникают нарушения сна, депрессия, астенический синдром. Поэтому очень важно обеспечить правильную реабилитацию после коронавирусной инфекции.

— Во-первых, желательно проводить занятия по восстановлению полной физической активности совместно с врачами по лечебной физкультуре, — отметила она в комментарии ОСН.

Также необходимо уделить внимание психологическому состоянию. Можно начать с групповых занятий или индивидуальных бесед с психологом. Важную роль играет поддержка внутри семьи и в социуме.

В-третьих, необходимо позаботиться о сбалансированном питании. Необходимо полноценное и разнообразное питание с достаточным содержанием овощей и фруктов в рационе, пищей богатой легкоусваеваемым белком, углеводами и полезными жирами.

До этого врач рассказал, как коронавирус влияет на суставы и мышцы.