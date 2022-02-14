Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эндокринолог рассказала, как за три шага восстановиться после тяжелой формы COVID-19

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эндокринолог рассказала, как за три шага восстановиться после тяжелой формы COVID-19
Фото: unsplash

У людей, перенесших тяжелую форму коронавируса, развиваются нарушения функций внешнего вида дыхания, развивается мышечная слабость, становятся тяжелее переносить физические нагрузки. Как таким людям восстановиться после болезни, рассказала эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина.

Врач отметила, что у многих возникают нарушения сна, депрессия, астенический синдром. Поэтому очень важно обеспечить правильную реабилитацию после коронавирусной инфекции.

— Во-первых, желательно проводить занятия по восстановлению полной физической активности совместно с врачами по лечебной физкультуре, — отметила она в комментарии ОСН.

Также необходимо уделить внимание психологическому состоянию. Можно начать с групповых занятий или индивидуальных бесед с психологом. Важную роль играет поддержка внутри семьи и в социуме.

В-третьих, необходимо позаботиться о сбалансированном питании. Необходимо полноценное и разнообразное питание с достаточным содержанием овощей и фруктов в рационе, пищей богатой легкоусваеваемым белком, углеводами и полезными жирами.

До этого врач рассказал, как коронавирус влияет на суставы и мышцы.

Читайте также:
Врачи Коронавирус осложнения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте