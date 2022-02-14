Врач объяснил, чем опасен нейроковид

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Последствиями нейроковида могут стать поражения мозга, энцефалопатия, делирий и кома. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-вирусолог Максим Щеленков.

Он отметил, что нейроковид в 80 процентах случаев становится причиной возникновения цитакинового шторма, который может вызвать целый ряд патологий.

Дмитрий Еделев, президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук, профессор в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как действует ковид на нервную систему и как можно этому противостоять.

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Чем опасен нейроковид

— Нейроковид установили еще в Ухане у первых пациентов. Этот диагноз никуда не делся, и с первых дней мы понимали, что ковид несет за собой поражение нервной системы от 3 до 100 процентов. Самые часы проявления: мышечные боли и утомляемость. Головная боль есть у 41 процента пациентов. Нарушение обоняния и вкуса уже не на первом месте, сейчас это 19-20 процентов. Есть много головокружений, нарушений подвижности, и это нарастает у молодых людей до 25 лет, — объяснил врач.

Каждый третий пациент поступает в больницу с проблемами тревожно-фобического характера, у них поражается сон. Депрессивный синдром диагностируют у каждого пятого, кто переболел ковидом.

— Главное правило — чем раньше вы начали лечение, тем лучше! Не нужно тянуть! – порекомендовал врач.

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