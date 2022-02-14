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«Авиасалон» отмечает 30-летний юбилей

Оксана Васильева

Общество
«Авиасалон» отмечает 30-летний юбилей
Фото: Александр Кожохин/ Вечерняя Москва

АО «Авиасалон», официальный устроитель Международных авиационно-космических салонов и конгрессно-выставочных мероприятий в области машиностроения, отмечает 30-летие со дня образования.

История компании неразрывно связана с историей становления высокотехнологичных отраслей промышленности Российской Федерации. Рыночные преобразования и развитие международного сотрудничества, преодоление последствий экономических кризисов, консолидация в авиационной и космической промышленности, создание прорывных образцов гражданской и военной техники – все эти события нашли отражение в экспозиции салонов МАКС, форумов «Технологии в машиностроении», выставок «Оборонэкспо» и других проектах.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Авиасалон», правопреемником которого сегодня является акционерное общество «Авиасалон», было создано 14 февраля 1992 года в целях подготовки и проведения крупной международной авиационной выставки. Первое мероприятие такого уровня прошло в 1992 году - выставка с международным участием «Мосаэрошоу-92».

В период с 1993 по 2021 годы было проведено пятнадцать выставок МАКС. Международные авиационно-космические салоны вошли в число крупнейших, наиболее представительных и престижных выставок мира, участие в которых принимают ведущие мировые аэрокосмические компании.

Кроме того было реализовано множество проектов в авиационной и смежных отраслях. В 2004 году на площадке в Жуковском прошел Международный фестиваль пилотажных групп, в 2012 году Военно-воздушные силы России провели праздник в честь своего 100-летия также на аэродроме ЛИИ им. Громова.

Сегодня компания продолжает работу по организации и проведению целого ряда конгрессно-выставочных проектов, готовит предложения по совершенствованию инфраструктуры выставочного комплекса в Жуковском, развивает отношения с организаторами крупных международных аэрокосмических выставок.

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