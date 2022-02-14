Девять подземных переходов капитально отремонтируют в Москве в 2022 году

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2022 году капитально отремонтируют девять подземных пешеходных переходов в столице. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, ремонт на объектах стал необходим из-за частичного износа ступеней на лестницах и напольного покрытия.

Заммэра добавил, что в рамках работ специалисты полностью обновят каждый объект и сделают его более комфортным для москвичей.

Так, планируется заменить керамическую плитку на стенах на гранитную облицовку, обновить напольное покрытие, а также отремонтировать системы электрооборудования и отопления.

Бирюков уточнил, что переходы не будут полностью перекрываться на время работ. Такое решение было принято ради удобства горожан.

Накануне сообщалось, что подземный пешеходный переход на юго-западе города оснастят локальными системами безопасности. Переход был построен еще в 1971 году, уточнил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов. Рабочие оснастят объект системой сбора и обработки информации, охранной сигнализацией, автоматической пожарной сигнализацией, а также системами оповещения и управления эвакуацией.