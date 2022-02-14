Идеальные спутники: астролог составила топ-4 самых везучих в любви знаков зодиака

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На характер и личность человека немалое влияние оказывают звезды. Астрологи убеждены, что по знаку зодиака можно узнать очень многое. Астропсихолог Галина Кулешова составила топ-4 знаков зодиака, представители которых являются настоящими сердцеедами.

На четвертом месте расположились влюбчивые Скорпионы. Они всегда окружены поклонниками, которые постоянно борются за расположение этого знака зодиака. Но ровные и стабильные отношения тяжелы для рожденных под этим знаком, ведь своим чувствам и эмоциям они отдаются полностью.

— Часто можно встретить ревность и требовательность по отношению к партнеру. Именно это приводит к разрыву связей, поэтому они заняли не первое, а четвертое место, — рассказала астропсихолог.

Третье место в топе занимают Козероги. Мужчины-Козероги, утверждает астропсихолог, успешны в любви. Они ответственные и трудолюбивые, воплощение идеального мужчины. Но вот с рожденными под этим знаком женщинами дела обстоят несколько иначе. Чрезмерная серьезность отпугивает от них партнеров.

Родившиеся под влиянием планеты любви Венеры Весы по праву занимают вторую строчку рейтинга. Мягкие, спокойные и покладистые Весы всегда ищут гармонию и равновесие. За это многие их любят, хотя некоторые считают рожденных под этим знаком слишком неэнергичными.

Лидеры любовного рейтинга — Стрельцы — знак огненной стихии. Они способны вскружить голову кому угодно. Стрельцы прекрасно ладят с людьми, у них отменное чувство юмора, а к своим близким они всегда проявляют искреннюю заинтересованность. Именно такое поведение способствует построению крепкого и гармоничного союза, передает Пятый канал.

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