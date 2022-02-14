Астролог рассказала, как нужно провести День святого Валентина

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Астролог Ольга Архангельская рассказала, как нужно провести День святого Валентина.

По словам эксперта, первая половина дня должна быть активной. Стоит заняться спортом или прогуляться.

Вторая половина дня отлично подходит для романтического ужина с любимым человеком или совместного просмотра фильмов.

При этом астролог добавила, что в День святого Валентина у людей могут обостриться страхи, беспокойства может возникнуть желание держать все под контролем и устраивать проверки партнеру. Стоит воздержаться от подобных действий. Кроме того, не стоит плести интриги и сплетничать.

Астролог также посоветовала воздержаться от ссор и выясни нения отношений. Это может не только испортить праздник, но и привести к расставанию, передает Life.ru.

До этого психолог дал советы по выбору подарка на День всех влюбленных. Он отметил, что большинство женщин хотели бы получить в подарок цветы, необычный сюрприз, романтический ужин. Хорошим подарком будет что-то выходящее за рамки обыденности, например, прогулка под звездным небом.