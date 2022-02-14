Психолог дал советы по выбору подарка на День всех влюбленных

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Перед выбором подарка на День святого Валентина стоит подумать о желаниях партнера. Зачастую женщина хочет испытать от подарка эмоции, мужчину порадует что-то практичное. Об этом рассказал социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи Александр Шахов.

— Кто-то предпочитает подарки — материальные предметы. Кто-то предпочитает время, кто-то — слова, кто-то — помощь, а кто-то — прикосновения. Нужно хорошо понимать язык любви вашего партнера, чтобы попасть в него, — рассказал эксперт в комментарии РИАМО.

Он отметил, что большинство женщин хотели бы получить в подарок цветы, необычный сюрприз, романтический ужин. Хорошим подарком будет что-то выходящее за рамки обыденности, например, прогулка под звездным небом или полет на вертолете.

Мужчины, по мнению психолога, менее романтичны и предпочитают практичные вещи, например, ремень или кошелек. Подарок можно сделать оригинальным, добавив необычную гравировку.

До этого психолог Илья Шабшин назвал три худшие идеи для подарка на День святого Валентина.