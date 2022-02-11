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Психолог назвал три худшие идеи для подарка на День святого Валентина

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог назвал три худшие идеи для подарка на День святого Валентина
Фото: Unsplash

Психолог Илья Шабшин назвал три худшие идеи для подарка на День святого Валентина.

По мнению эксперта, если пара встречается долгое время, то не стоит выбирать стереотипные подарки, например цветы или конфеты. Это лишь покажет, что партнер не стал тратить время на сюрприз и поиск подходящего подарка.

Не стоит намекать партнеру подарком на недостатки во внешности. Преподнести абонемент в спортзал — идея хорошая. Но только не в том случае, когда партнеру стоит похудеть, а он никак не найдет время заняться собой. Подобный подарок может вызвать обиду и испортить праздник.

Одним из худших подарков на День святого Валентина эксперт называет приспособления для кухни или обустройства дома. Женщина в романтичный праздник не будет рада набору посуды, а мужчина набору отверток. Такие подарки лучше оставить для других праздников, передает Life.ru.

Ранее были названы пять составляющих идеального романтического ужина в День святого Валентина.

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