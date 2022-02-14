Движение в районе Подъемной улицы будет временно ограничено из-за инженерных работ

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Россия, Москва, Подъёмная улица Карта всех событий

В районе Подъемной улицы движение транспорта будет временно ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.

Так, с 22 февраля по 30 апреля транспорт не сможет проезжать от дома 28А, строение 9 до дома 32 по Старообрядческой улице и от дома 29, строение 7 до дома 29, строение 10 по улице Рогожский Поселок.

В период с 10 мая по 31 августа для водителей будут ограничены участки от дома 3 по Подъемной улице до дома 6, строение 1 по Перовскому проезду и от дома 6, строение 1 до дома 35, строение 3 по Перовскому проезду.

Накануне стало известно, что движение транспорта на дублере Ленинского проспекта в районе дома 67 ограничат с 15 февраля из-за строительства метрополитена. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Водителям рекомендуется планировать свои поездки заранее, учитывая изменения в схеме движения.