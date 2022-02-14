Гематолог объяснил, чем тромбоз отличается от повышенной свертываемости крови

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Переболев коронавирусом, человек рискует столкнуться с опасным для жизни тромбозом. Важно суметь отличить смертельную угрозу от гиперкоагуляции (склонности к тромбозу. Главный гематолог Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Андрей Новицкий рассказал, чем эти два состояния отличаются.

По его словам, гиперкоагуляция отмечается повышенной активностью свертывающей системы крови. При определенных ситуациях она может привести к тромбозу. Например, при травмах или операциях. Но эти два понятия, тромбоз и гиперкоагуляцию, нужно четко разграничивать, утверждает врач.

Иногда, отмечает он, гиперкоагуляция может сопровождать человека всю жизнь, а он о ее существовании и не догадается.

— Тромбоз — это образование кровяного сгустка, который препятствует нормальному току крови и, как правило, этому состоянию предшествует состояние гиперкоагуляции. Однако необязательно состояние гиперкоагуляции разовьется в такое патологическое состояние как тромбоз: это не тождественные понятия, — заключил Новицкий.

Но не следует пренебрегать таким «звоночком». Следует обратиться к врачу для дополнительных исследований, передает Пятый канал.

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