Глоба назвал три знака зодиака, которым уготовлен подарок судьбы в феврале

Фото: Официальный сайт Павла Глобы

Прошла уже половина февраля. Астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, для которых судьба подготовила в конце месяца настоящий сюрприз.

Тельцы сами вредят своей карьере, вечно оглядываясь по сторонам и сравнивая себя с другими людьми. Но в их же силах это исправить. Глоба советует им прислушаться к своим желаниям и развиваться в тех направлениях, к которым у них лежит душа. Тогда Тельцам удастся добиться уважения в коллективе и справиться с возникшими трудностями.

Везение не обойдет стороной и Козерогов. В последнее время они слишком много думали о деньгах и забыли о своих близких. В конце зимы это отдаление от друзей и родных прекратится. Козероги сумеют грамотно распределить время между работой и домом. Они станут более щедрыми, а такое Вселенная не оставляет без поощрения.

Рыбы слишком зациклены на негативе. Они привыкли замечать в жизни только трудности. Глоба обещает, что скоро рожденные под знаком Рыб люди встретят партнера, который сумеет им помочь справиться с неприятностями. Новое знакомство научит Рыб заново радоваться жизни, передает портал «Слово и дело».

До этого астропсихолог Галина Кулешова составила топ-4 знаков зодиака, представители которых являются настоящими сердцеедами.