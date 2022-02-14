Эксперт объяснил, сможет ли Россия отказаться от западной электроники

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В России в ответ на угрозу санкций в отношении поставок техники решили активизировать импортозамещение гражданской электроники. Планируется, что к 2030 году производители из России должны войти в мировой топ-5.

Станислав Супрунов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, реально ли выполнить поставленные задачи и чего достичь будет труднее.

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Можно ли обеспечить полную независимость России от зарубежной электроники

— Необходимость есть, потому что раздается информация о санкциях. Технику, которая обновляется регулярно, можно отключить в любой момент. Например, компьютер или телефон. Цель поставлена амбициозная. Восемь лет — это очень небольшой период. Как пример, китайскому бренду «Хуавэй» нужно было более 20 лет, чтобы выйти на рынок. И сейчас их техника пользуется спросом. Другим китайским компаниям потребовалось более 20 лет, чтобы развиться, — высказался эксперт.

Станислав Супрунов отметил, что Россия находится не на нулевой стадии, однако выход на потребительский рынок подразумевает ряд нюансов: покупатель привык выбирать, и чтобы он перешел на другой бренд, нужно, чтобы была низкой цена на новый, или другие устройства должны запретить, чтобы у потребителя не было выбора.

Также есть еще одна проблема — комплектующие.

— С кадрами у нас проблем нет, но есть с комплектующими: микропроцессоры, платы. Их производство сосредоточено в определенных странах. Чтобы нам самими все создать, потребуется время, — отметил эксперт.

С 1 марта текущего года правительство задумало начать эксперимент: на добровольной основе производителям и импортерам электроники предлагается принять участие в маркировке гаджетов. Эксперты рассказали, как такая инициатива скажется на потребителях.