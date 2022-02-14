Пьяный водитель протаранил патрульную машину, уходя от погони. Видео

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП с участием патрульного автомобиля. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в субботу, 12 февраля, на Витебском проспекте. В ходе проведения мероприятия «Нетрезвый водитель» полицейские обратили внимание на автомобиль «Мазда», водитель которого нарушал правила дорожного движения. На требование об остановке он не отреагировал и попытался скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции организовали преследование иномарки. Информация о случившемся была передана другим экипажам.

— В результате ДТП старший лейтенант полиции Михаил Чернышенко, находившийся на пассажирском сиденье патрульного автомобиля, получил травмы и был доставлен в больницу. В настоящее время он проходит амбулаторное лечение. Правонарушитель тоже пострадал, — рассказала Волк.

Видео: МВД РФ

После оказания медицинской помощи он был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлено 6 административных протоколов.

Известно, что ранее виновник аварии уже был лишен права управления автомобилем, за прошедший год привлекался к административной ответственности 17 раз и 1 раз — к уголовной.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Что касается московских дорог, четыре человека погибли в ДТП в столице на минувшей неделе.