Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ в Москве за прошедшую неделю

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По итогам проводимых исследований в период с 7 по 13 февраля 2022 года в столице отмечаются уменьшение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом и соответствие сезонным показателям. Об этом сообщила пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.

— Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в городе с 7 по 13 февраля 2022 года соответствует данному периоду года, характеризуется циркуляцией риновирусов, парагриппа, РС-вирусов и других вирусов негриппозной этиологии, — пояснило ведомство.

Уточняется, что в начале февраля 2022 года в сравнении с предыдущими неделями снижаются показатели заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди людей всех возрастов.

Вакцинацию от гриппа сделали почти 7,3 миллиона москвичей, что составляет большую часть населения города, а вакцинация от гриппа среди детей достигла выше 65 процентов. В связи с этим показатели заболеваемости оказались ниже на 27,4 процента основных пороговых величин в соотношении всех возрастных групп населения, включая детей, передает пресс-служба.

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