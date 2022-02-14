Астролог рассказала, представителей каких знаков зодиака ожидает любовь в марте

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Весна стремительно приближается, а вместе с ней — перемены в жизни. Всем они принесут что-то разное, но кто-то сможет наконец наладить личную жизнь и обрести счастье. Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых встретят в марте настоящую любовь.

В самом неожиданном месте встретят свою вторую половинку Тельцы. Некоторые захотят возобновить старые отношения, но тут следует быть максимально осторожными. Только так получится не остаться вновь с разбитым сердцем.

Одинокие Раки наконец-то обретут любовь. К рожденным под этим знаком людям вернется уверенность в себе, благодаря чему они смогут найти идеальных партнеров. Главное — не потерять родственную душу.

Непростой выбор среди множества кандидатов встанет перед Девами. Астрологи обещают, что новые отношения Дев наполнятся гармонией и взаимопониманием.

Обрести любовь в первый месяц весны удастся и Водолеям. Звезды принесут им в марте судьбоносные знакомства, которые перерастут в долгий и прочный союз, передает портал Rsute.ru.

До этого астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, представителям которых судьба подготовила в конце месяца настоящий сюрприз.