Зеленский дал сутки на возвращение покинувшим Украину депутатам

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Выехавшим за рубеж депутатам Верховной рады следует вернуться в течение суток. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 февраля.

— И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда кого-то из своих родных привезли, чтоб они все-таки вернулись в государство… Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы, — рассказал лидер.

Он не стал уточнять, парламентарии каких фракций покинули Украину. Зеленский заключил, что власть должна на своем примере давать народу сигналы к единству, отмечает РИА Новости.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую они сами и накалили. По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.