«Мысль о войне пугает американцев»: политолог объяснил, почему Байден решил позвонить Путину

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Вечером 12 февраля состоятся телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Предстоящий диалог может быть попыткой США разрядить обстановку, которую они сами и накалили. Подобную точку зрения высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией. При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу.

— Воевать никому не хочется. Диалог необходим именно сейчас для того, чтобы разрядить атмосферу. Ситуация парадоксальная: с одной стороны, они нас не любят, с другой — хотят договориться по военным вопросам. Мысль о возможной войне с Россией пугает рядового американца уже 70 лет, — отметил политолог.

Однако пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же Штаты просто хотят показать готовность к диалогу. По мнению эксперта, даже если разговор двух президентов приведет к каким-либо договоренностям, американцы впоследствии могут их дезавуировать. Связано это с тем, что США привыкли вести беседу в режиме «града на холме», который объясняет всем, как правильно жить.

Журавлев полагает, что свою политику в отношении России американский истеблишмент выстраивает с учетом настроения своих сограждан.

— Одна часть населения требует нагнетать, а другая — нагнетать, но вовремя остановиться, чтобы до войны не дошло. При этом сколько бы мы ни повторяли: «Россия воевать не будет», — они до конца нам не верят, — заключил собеседник «ВМ».

В пятницу, 11 февраля, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президенты США и России вскоре могут провести телефонные переговоры. Несмотря на это, Салливан в ходе эфира на сайте Белого дома затруднился предоставить более конкретную информацию по данному поводу.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о предстоящих переговорах. По его словам, беседа двух президентов состоится 12 февраля вечером по московскому времени.