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Песков подтвердил планы Путина и Байдена провести телефонный разговор

Виктория Храменкова

Политика
Песков подтвердил планы Путина и Байдена провести телефонный разговор
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планы российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джой Байдена провести телефонный разговор в субботу, 12 февраля. Отмечается, что инициатором переговоров выступила американская сторона.

— Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов, — поделился Песков, передает РИА Новости.

Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин вскоре могут провести телефонные переговоры. Несмотря на это, Салливан в ходе эфира на сайте Белого дома затруднился предоставить более конкретную информацию по данному поводу.

Также вечером, 11 февраля, в СМИ появилась информация, что Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон могут провести телефонные переговоры. Беседа планируется в субботу, 12 февраля, в 14:00 по московскому времени. Позднее Дмитрий Песков подтвердил данные планы, передает РИА Новости.

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