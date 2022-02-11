СМИ: Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным

Фото: Администрация Президента РФ

В субботу, 12 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон могут провести телефонные переговоры. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на Елисейский дворец.

Беседа планируется в 14:00 по московскому времени.

— Рассчитывается поспособствовать урегулированию кризиса на востоке Украины через дипломатию, диалог и сдерживание, — подчеркнули в администрации французского лидера, передает агентство.

7 февраля в Москве прошла встреча Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным. Переговоры лидеров длились почти шесть часов. На пресс-конференции, которая прошла после встречи, Владимир Путин заявил, что переговоры с Макроном прошли в деловом ключе. Он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Также в ходе пресс-конференции Путин заявил, что Киев взял курс на демонтаж Минских договоренностей.

Макрон в свою очередь сообщил, что Франция и Российская Федерация договорились работать совместно над гарантиями безопасности.