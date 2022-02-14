В системе мониторинга такси «АРТ» зарегистрировалось более 210 тысяч водителей

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Более 210 тысяч человек зарегистрировалось в системе мониторинга такси Московского региона. Система начала работу в августе 2021 года. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Уже 210,7 тысяч водителей такси зарегистрировались в системе КИС «АРТ». Благодаря этому им гарантирована понятная система труда и заработка. Пассажиры, в свою очередь, стали уверены, что их обслуживает профессиональный водитель, поездка с которым будет безопасной, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В ведомстве добавили, что теперь возможность зарегистрироваться в системе мониторинга появилась в сервисных центрах «Московский транспорт». В них водители такси теперь смогут получить бесплатную консультацию и, если надо, помощь оператора при заполнении данных.

До этого сообщалось, что сотрудники столичной полиции с 4 по 6 февраля проводили операцию «Такси». За это время правоохранители проверили более 27 тысяч машин. Полицейские 35 раз ловили пьяных таксистов и 29 раз наблюдали за тем, как водители желтых машин выезжали на встречку.