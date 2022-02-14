Экстрасенс назвал имена, обладательницы которых могут стать бедными

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Экстрасенс и астролог Андрей Харрис составил список женских имен, обладательницы которых могут стать бедными.

Инна

Данное имя переводится как «бурный поток». Инны обладают мощной энергетикой. Увы, но это не поможет им заработать и сохранить легкие деньги.

Наталья

Обладательницам этого имени не очень-то везет с деньгами. Финансы легко к ним приходят, но также легко и уходят.

Анастасия

Если вы обладаете подобным именем, не значит, что все в вашей жизни будет плохо. Однако стоит понять, что деньги не являются для вас целью, ведь высшие силы послали вас в этот мир, возможно, с другой миссией.

Алина

Это имя, по одной из версий, переводится как «благородная», «величественная», а по другой — «чужая». Великая цель и предназначение обладательниц такого имени совсем не в богатстве.

София

Вибрация этого имени создает вокруг человека воронку определенной магической энергии. Софии тяжело зарабатывают деньги, поэтому вряд ли так стоит называть свою дочь.

Ангелина

В переводе данное имя означает «ангел» или «вестница». Скорее всего, его обладательница связана с духовным миром, отмечает Пятый канал.

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