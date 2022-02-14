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Сергей Собянин посетил жилой дом по программе реновации на востоке Москвы

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Сергей Собянин посетил жилой дом по программе реновации на востоке Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Гольяново Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил жилой дом, с которого началась реновация в столичном районе Гольяново. Об этом мэр рассказал в понедельник, 14 февраля, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— После поликлиники заехал в новый жилой дом, с которого началась программа реновации в Гольяново. Сейчас строятся еще два. Один достроим в этом году, второй — в 2023-м. Потом, после сноса пятиэтажек, начнется второй этап, третий этап реновации. Все необходимые дома будут построены, — написал мэр.

Собянин также добавил, что новые жильцы высоко оценили новостройку, назвав дом лучшим в районе. На первом этаже здания располагается офис Московского фонда реновации.

До этого руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин заявил, что в рамках программы реновации жилья в столице завершается расселение пятиэтажного дома на Нарвской улице. По его словам, в Северном округе уже расселили три пятиэтажки и семь демонтировали. Дом на Нарвской улице после окончания переезда также снесут, а на его месте возведут многоэтажку по реновации.

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