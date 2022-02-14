Зеленского высмеяли за плохое знание английского на встрече с Шольцем

Фото: president.gov.ua

Пользователи социальных сетей высмеяли президента Украины Владимира Зеленского из-за его уровня знания английского языка.

Так, в ходе рукопожатия с канцлером Германии Олафом Шольцем он произнес: «I'm okay with shakehanding». При этом слово «рукопожатие» по-английски звучит как handshaking.

Один из комментаторов назвал фразу Зеленского лучшей цитатой дня. Другой согласился, что встреча благодаря этим словам началась как надо. Еще один пользователь пошутил, что Зеленский так попытался заставить Шольца подумать, что тот имеет дело с профаном, чтобы потом перехитрить его, отмечает РИА Новости.

9 февраля читатели Do Rzeczy отреагировали на заявление экс-президента Польши Леха Валенсы, который предложил ударить по России в случае вторжения на Украину.

Пользователь Michał Lipiszczak написал, что у бывшего лидера есть фантазия. При этом Paweł Obrycki иронично назвал политика стратегом.

Jan Kowalczykowski пошутил, что при вторжении Валенсу сбросят на Москву. Читатель под ником olooo предложил сыновьям экс-лидера ехать на войну с Россией. Наконец, Mariusz Jurczenko задался вопросом, не подменили ли инопланетяне Валенсу.