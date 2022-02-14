Для работников связи учредят почетное звание

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 14 февраля депутаты Мосгордумы обсудили учреждение в Москве почетного звания для работников IT-сферы.

Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению одобрила учреждение в Москве нового почетного звания — «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы». Для этого необходимо внести изменения в городской Закон «О наградах и почетных званиях города Москвы».

Начальник отдела наград управления государственной службы и кадров правительства Москвы Ольга Иткина отметила, что учреждение почетного звания является своевременным.

— Ныне существующее почетное звание «Почетный работник транспорта и связи города Москвы» было учреждено более 20 лет назад. В 2001 году вопросами транспорта и связи занимался Департамент транспорта и связи. С 2010 года реализацию государственной политики в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи в Москве осуществляет самостоятельный орган исполнительной власти — Департамент информационных технологий, — отметила Ольга Иткина.

Она также отметила, что в 2018 году учредили государственную награду и почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации», которое присваивают за развитие современных средств связи, разработку и внедрение высокоэффективной коммуникационной техники и видов связи нового поколения.

Депутат Мосгордумы Александр Семенников подчеркнул, что информационные технологии уже давно перестали быть отраслью технической поддержки.

— Это во многом содержание современных процессов, причем это касается всего, не только вопросов дистанционного общения. Например, процедура голосования на выборах всех уровней переводится в дистанционный электронный формат. Без квалифицированных кадров в этой отрасли выборы не состоятся, — сказал депутат.

Семенников также подчеркнул, что информационные технологии активно применяются в образовательной сфере.

— «Московская электронная школа» вошла в сотню лучших инновационных образовательных проектов ЮНЕСКО. За этим тоже будущее. Безусловно, надо стимулировать людей, которые являются лидерами в своей отрасли и могут создавать что-то новое, — сказал Александр Семенников.

Помимо этого, на днях комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям поддержала идею установить в столице два новых памятника. Первый — академику Андрею Сахарову — предлагается возвести на площади Гагарина, рядом со зданием Российской академии наук. Второй памятник, посвященный Фиделю Кастро, — на площади Фиделя Кастро в районе Сокол. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме также поддержала установку в столице этих двух памятников.

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