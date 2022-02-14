«Флешмоб приелся уже»: Волочкова опубликовала фото с тайным ухажером

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram фото с новым возлюбленным, прикрыв его лицо букетом цветов. Снимок спровоцировал обсуждения по поводу очередного любовного романа звезды.

— Мы поздравляем всех с Днем влюбленных! Любить и быть любимой — это счастье! Благодать моя и в том, что Вселенная не дает мне возможности быть одной, — разоткровенничалась Волочкова.

На снимке можно заметить нового избранника балерины, который обнимает ее сзади. При этом звезда скрывает личность возлюбленного, загораживая его лицо букетом роз. Балерина одета ярко: в короткое облегающее платье цвета фуксии.

В Сети начали распространяться слухи о том, что Волочкова вновь сошлась с бывшим возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Однако предприниматель опроверг эту информацию, добавив, что не хочет иметь с ней ничего общего.

Подписчики в свою очередь скептически отнеслись к новому ухажеру балерины и оставили неоднозначные комментарии: «Я запуталась. В любом случае — счастья»; «Так неделю назад другой был «любимый». Многосерийное кино!»; «Флешмоб приелся уже»; «Кто у нас не первый, тот у нас второй»; «Опять...».

Ранее Анастасия Волочкова рассказала «Вечерней Москве» о своей первой любви.