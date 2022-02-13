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«Он был мировой звездой»: Волочкова рассказала о своей первой любви

Полина Долганова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Он был мировой звездой»: Волочкова рассказала о своей первой любви
Фото: instagram/volochkova_art

День всех влюбленных отметят в России 14 февраля. В преддверии романтического праздника балерина Анастасия Волочкова рассказала «Вечерней Москве» о своей первой любви.

По словам примы, впервые она испытала это трепетное чувство в 18 лет.

— Я полюбила артиста балета — Фаруха Рузиматова. На тот момент он был мировой звездой. Близкими наши отношения стали, когда мне исполнилось 19. Нас объединяла музыка, мы вместе танцевали, объездили много стран. Эмоции переполняли! — рассказала артистка.

Она добавила, что позже вышла с любимым на сцену в постановке «Щелкунчик». Такое стечение обстоятельств для балерины оказалось настоящим волшебством.

Волочкова также вспомнила, как на выступлении в Бельгии Рузиматов подарил ей ветку сирени. Балерину очень тронул такой романтичный поступок.

Она добавила, что до сих пор поддерживает дружеские отношения со своей первой любовью.

Недавно стало известно, что Волочкова рассталась со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Она написала в соцсети, что ему от нее нужен был только пиар, и назвала его поступок предательством.

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