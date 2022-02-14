Флеболог объяснил, о каких болезнях говорят холодные ноги

Фото: Pexels

Врач-флеболог клиники «РЖД-Медицина» в Твери Анатолий Русаков объяснил «Вечерней Москве», о каких болезнях говорят холодные ноги.

— В первую очередь человек должен спать в том, в чем ему удобно. Самое главное, чтобы был полноценный сон, человек высыпался и его ничего не тревожило, — рассказал специалист.

Если у человека мерзнут ноги, то ему следует обратиться к хирургу, уточнил он. Данный симптом, по его словам, способен проявляться при атеросклерозе и сахарном диабете. Эти заболевания необходимо выявлять на ранней стадии, чтобы вовремя начинать лечение, заключил Русаков.

14 февраля врач-терапевт Инна Колоскова рассказала «ВМ», что после коронавируса постковидный синдром может длиться от 7 дней до 12 недель и переходить в хроническую стадию. По ее словам, длительность синдрома во многом зависит от того, насколько пострадала иммунная система человека из-за вируса.

Колоскова отметила, что вне зависимости от того, как легко протекал COVID-19, имелась ли у больного хроническая проблема, у большинства зараженных в период наступления постковида развивается хроническая усталость.