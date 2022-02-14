Мальчик на самокате попал в ДТП на юго-востоке Москвы

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На юго-востоке Москвы 11-летний мальчик на самокате пересекал проезжую часть в неположенном месте и попал в ДТП. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что ребенок отделался легкими травмами. Специалисты предупредили об опасности использования самокатов зимой.

— Световой день еще короткий, а на тротуарах и проезжей части может быть скользко. Да и после зимы необходимо восстановить навыки безопасного использования подобных гаджетов для передвижения, — говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что водители должны быть внимательны во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей.

В частности, речь идет о ситуации на московских дорогах. Так например, водитель легкового авто проехал по трамвайным путям на улице Шаболовке, где движение запрещено. Он столкнулся с другой машиной и из-за этого спровоцировал серьезный затор. Трамваи № 14, 26 и 47 задержались, люди опаздывали по своим делам.