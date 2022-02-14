Дептранс Москвы напомнил водителям о внимательности возле трамвайных путей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Водители должны быть внимательны во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Вновь напоминаем водителям — будьте внимательны возле трамвайных путей. Не выезжайте на них там, где это делать нельзя. На обособленных путях установлены камеры, которые фиксируют нарушения ПДД, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В частности, речь идет о ситуации на московских дорогах. Водитель легкового авто проехал по трамвайным путям на улице Шаболовке, где движение запрещено. Он столкнулся с другой машиной и из-за этого спровоцировал серьезный затор. Трамваи № 14, 26 и 47 задержались, люди опаздывали по своим делам.

На улице была установлена видеокамера, которая зафиксировала момент ДТП. Водителю грозит штраф.

В воскресенье, 13 февраля, стало известно, что движение трамваев на Главной аллее восстановили после инцидента с застрявшим водителем.