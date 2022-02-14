Диетолог назвала крупу, которая предотвращает болезни мозга и сердца

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Врач-диетолог, старший научный сотрудник отделения профилактической и реабилитационной диетологии Юлия Чехонина раскрыла полезные свойства булгура, который относится к твердым сортам пшеницы.

— Булгур — это крупа, которая делается из твердых сортов пшеницы, как и манка. Но, в отличие от манной крупы, для него используется нешлифованное зерно. При его дроблении сохраняется и внутренняя часть — зародыш, и внешняя оболочка, то есть отруби. В этом и заключается главное преимущество булгура — в сохранении оболочки, — поясняет специалист.

Она добавила, что в булгуре много пищевых волокон: 100 граммов сухой крупы содержат около 30 процентов от суточной нормы потребления.

Потому употребление этого сорта можно считать профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, например кардиомиопатии, аритмии или гипертонии.

— Пищевые волокна способствуют замедлению всасывания углеводов, холестерина, выводя избыток этих веществ из организма, выступая, по сути, в качестве метлы. Благодаря входящим в его состав сложным углеводам булгур не противопоказан при сахарном диабете. Диабетикам вполне можно использовать его в качестве гарнира, так как он не относится к продуктам, повышающим уровень сахара в крови, — объясняет диетолог.

Еще одну пользу от булгура можно найти в его составе. Такой крупе присуще большое количество витаминов В, которые помогают нервной системе слаженно работать, а также способствуют ровному эмоциональному фону. Именно поэтому снижается риск нейродегенеративных заболеваний, например болезни Альцгеймера и Паркинсона.

— Наконец, эта крупа важна для поддержания здоровой микрофлоры нашего кишечника, а значит, и хорошего иммунитета. Пищевые волокна являются пребиотиком — это самая необходимая пища для микробиома. Также важно, что с булгуром можно похудеть. У него невысокая калорийность: на 100 граммов сухого продукта — 320–340 килокалорий, — цитирует Чехонину «Российская газета».

Она уточнила, что в сваренном виде 300 граммов готового продукта можно разделить на два полноценных обеда.

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