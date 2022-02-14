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Канье Уэст расстался со своей девушкой Джулией Фокс

Лала Манушакян

Общество
Канье Уэст расстался со своей девушкой Джулией Фокс
Фото: NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Американский рэпер Канье Уэст расстался со своей возлюбленной — моделью Джулией Фокс. Также его уже заметили в компании новой девушки. Об этом сообщил TMZ.

— Джулия и Канье остаются хорошими друзьями и коллегами, но они больше не вместе, — заявил официальный представитель рэпера.

Уточняется, что пара встречалась около месяца, но эти отношения не носили серьезного характера.

Модель не расстроилась из-за разрыва с певцом. Она опубликовала в своих соцсетях сообщения для бывшего парня, которые передают дружелюбный настрой. Также девушка призналась, что никогда не испытывала сильной любви к рэперу, передает инсайдер.

Фокс добавила, что отношения с Канье Уэстом принесли ей еще большую популярность и ее статус звезды набрал новые обороты.

По данным источника издания, Канье Уэст по-прежнему пытается вызвать ревность у своей бывшей жены Ким Кардашьян. Теперь его заметили в компании девушки по имени Чейни Джонс, которая внешне очень схожа с экс-супругой звезды. Таким образом рэпер привлекает к себе внимание и пытается вернуть семью, сообщает TMZ.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст подарил своей возлюбленной Джулии Фокс и ее подругам сумки за 760 тысяч рублей.

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