Ефимов: Город поможет промышленности компенсировать отсрочку платежей

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Столичные промышленные предприятия смогут получить льготный заем на компенсацию отсрочки платежей в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, покупатель часто оплачивает товары через несколько месяцев после отгрузки. Так, ресурсы на производство были затрачены, а денежные средства предприятие так и не получило.

— С помощью такого займа предприятия могут получить от 20 до 50 миллионов рублей на компенсацию отсрочки платежей. Средства можно использовать для закрытия кассового разрыва до момента оплаты покупателем поставленной продукции, — уточнил заммэра.

Заем можно взять на срок до 180 дней. Для этого предприятие должно подать заявку, обозначить цель займа и предоставить договор поставки, по которому и требуется закрыть кассовый разрыв. Процентная ставка займа будет зависеть от ключевой ставки ЦБ России, однако не может быть ниже шести процентов годовых.

Ефимов подчеркнул, что благодаря новым мерам поддержки предприятия смогут управлять задолженностями на более выгодных условиях, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заммэра столицы заявил, что город с начала 2022 года сдал в аренду более пятидесяти объектов недвижимости по льготной ставке.