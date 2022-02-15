Выпускникам интернатов окажут разностороннюю помощь после выпуска

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Выпускники столичных психоневрологических интернатов и социальных домов смогут получить разностороннюю помощь в первые годы жизни вне стен учреждения. Об этом сообщил глава Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

— Новая комплексная услуга постинтернатного сопровождения разработана для жителей социальных домов, сделавших важный шаг к самостоятельному проживанию. Поддержка необходима им на всех этапах подготовки к социализации. В текущем году мы планируем оказать услуги по сопровождению более 120 москвичам, — уточнил он.

Индивидуальная помощь выпускникам социальных учреждений оказывается бесплатно: нужно всего лишь заключить договор с интернатом на срок до трех лет. Предусмотрены разные форматы общения — от телефонной консультации до выезда на дом. Специалисты помогут решить самые частые проблемы выпускников: оформить документы, обратиться в поликлинику, решить бытовые вопросы или оказать психологическую помощь, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что более 170 водителей «Социального такси» ежедневно перевозят маломобильных пассажиров.