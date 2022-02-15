Четыре футбольных поля построят в Москве в 2022 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Четыре футбольных поля планируется построить в столице до конца года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в Москве ведется строительство четырех футбольных полей. Так, уже более чем на 90 процентов завершена масштабная реконструкция стадиона «Москвич». Весной здесь закончится устройство финишного покрытия беговых дорожек и газона на футбольном поле, — уточнил он.

По словам заммэра, строительство ведется за счет городского бюджета. Площадки для игры в мяч находятся в районах Текстильщики, Ясенево на улице Паустовского и в Зеленограде, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что легкоатлетический комплекс «Авангард» в Перове превратят к 2023 году в современный спортивный кластер.

Согласно проекту, «Авангард» будет включать стадион с трибунами и легкоатлетическим ядром, многофункциональный спортивный узел с воркаутом, а также различные спортивные площадки. Комплекс превратится из запущенной территории в активно развитую благоустроенную зону.