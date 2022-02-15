Шесть участков под строительство парковок и физкультурных центров сдадут в аренду в Москве

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Город выставил на торги для аренды шесть участков, предназначенных для строительства плоскостных парковок и физкультурно-оздоровительных комплексов. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— Сейчас в ходе земельно-имущественных торгов город планирует реализовать четыре участка под строительство объектов спортивного назначения, расположенных в Восточном, Юго-Восточном, Западном и Троицком административных округах. С победителем будет заключен договор аренды на 49 лет, при этом возвести новые спортивные объекты будущим арендаторам предстоит в течение года с даты заключения договора, — сообщил руководитель департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков.

Общая площадь выставленных на торги объектов составляет 27,8 тысячи квадратных метров. Заявки будут принимать до 11 марта, торги состоятся 15 марта.

На участках для строительства физкультурных центров можно разместить поля для футбола, бейсбола, регби, гольфа, а также каток, бассейн или лыжную базу. Получать разрешение на строительство не нужно, начальная арендная ставка составляет от трех до 53 тысяч в год.

Участки под строительство парковок находятся в ЦАО и ТиНАО. В общей сложности возможно размещение 40 парковочных мест, договор будет подписан сроком на пять лет. Начальная цена годовой аренды в ЦАО и ТиНАО составит 370 тысяч и 68 тысяч рублей соответственно, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что город с начала 2022 года сдал в аренду более пятидесяти объектов недвижимости по льготной ставке.