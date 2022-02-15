Федерация фристайла РФ обратится в FIS из-за низких оценок Таталиной на Олимпиаде

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Федерация фристайла России (ФФР) обратится в Международную федерацию лыжных гонок (FIS) в связи с низкими оценками отечественной спортсменки Анастасии Таталиной на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил глава ФФР Алексей Курашов во вторник, 15 февраля.

Напомним, что российская спортсменка набрала 75,51 балла и заняла четвертое место в соревнованиях по слоупстайлу на Олимпиаде. Первой стала представительница Швейцарии Матильда Гремо с результатом в 86,56 балла, серебро взяла китаянка Эйлин Гу (86,23), бронзу получила Келли Сильдару из Эстонии с результатом в 82,06 балла.

— Мы подготовим аналитическую справку и направим обращение в FIS, которая формирует судейские бригады. Мы выразим свое несогласие с оценками Таталиной. Мы с тренерами уже анализировали выступления конкуренток. Сошлись во мнении, что нам поставили более низкие оценки, — заявил Курашов.

По его словам, третий заезд у русской спортсменки был сложнее и лучше по исполнению, чем у конкурентов.

Также глава ФФР отметил, что Таталиной придерживали оценки до заездов сборных США и Китая. Остановиться в шаге от медали — очень неприятно. Однако результаты отечественной спортсменки говорят о том, что ОКР смогла навязать конкуренцию другим странам. Курашов пообещал сделать сборную по фристайлу еще сильнее, передает РИА Новости.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил, что организация отложила церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов Игр в Пекине, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их после.