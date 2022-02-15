«Медали «правильным людям»: в МОК назвали причину переноса награждения фигуристов

Фото: Официальный сайт МОК

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил, что организация отложила церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов Игр в Пекине, чтобы вручить медали «правильным людям» и не перераспределять их после.

— Мы хотим вручить медали «правильным людям». Пока не прояснится ситуация, было ли допинговое нарушение, вручать медали мы не будем. На данный момент справедливо по отношению к каждому спортсмену, что медалей пока вручаться не будет. Мы полностью понимаем ситуацию со сборными, которые заняли второе и третье места. Но очень сложно вручить медали в ситуации, когда результат не окончательный, — заявил он на пресс-конференции во вторник, 15 февраля.

Освальд отметил, что члены МОК попытались найти баланс между интересами спортсмена, которому было разрешено продолжить выступление, и спортсменов, заслужившим церемонию награждения. Он добавил, что будет проведена особенная церемония, когда МОК получит окончательные результаты, сообщает РИА Новости.

МОК после допуска российской фигуристки Камилы Валиевой к турниру одиночниц на Олимпиаде заявил, что в случае, если она займет призовое место, церемонии награждения проводиться не будет.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

Однако церемонию награждения отложили на неопределенный срок. А 8 февраля в СМИ появилось шокирующее объяснение этой заминки. Британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Камилы Валиевой.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

В свою очередь МОК с таким положением дел не согласился. Организация решила воспользоваться своим правом опротестовать решение RUSADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) и таким образом лишить Валиеву возможности участвовать в индивидуальном турнире.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.