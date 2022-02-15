Еще одно исследование назальной вакцины от коронавируса началось в Москве

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Клиническое исследование назальной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией «Генериум», началось на базе шести поликлиник Москвы. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

— Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией «Генериум». Всего в нем примут участие 660 человек. <...> Эта вакцина идентична по составу действующих веществ «Спутнику V», предназначенному для внутримышечного введения, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также подчеркнула, что ранее в московских поликлиниках стартовало исследование назальной вакцины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По словам заммэра, Москва заинтересована в сотрудничестве с разными производителями для повышения доступности вакцин.

Исследование будет проводиться в шести поликлиниках Москвы, а также в медицинских учреждениях в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле. Каждому добровольцу в первый день сделают внутримышечную инъекцию, а через три недели проведут впрыскивание препарата в нос. За пациентами будут следить 365 врачей, уточнили на официальном сайте мэра столицы.

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Продолжаются клинические испытания интраназальной вакцины от коронавируса. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в Сеченовском университете и пообщалась с добровольцами.