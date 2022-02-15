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Москвичам рассказали, когда в город придет весна

Георгий Соланович

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Москвичам рассказали, когда в город придет весна
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичам не стоит ожидать потепления до середины марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Есть такое понятие «разрушение снежного покрова» — это ситуация, когда 30 процентов и более территории освобождаются от снега, начинаются проталины. Поскольку в этом году снега очень много, до середины марта никаких проталин не будет, — уточнил он.

Специалист пояснил, что из-за снежного покрова теплый воздух будет быстро остывать. Более того, теплая погода в феврале также не указывают на скорый приход теплой весны, передает «Москва24».

Столичные термометры на этой неделе днем покажут плюсовые значения, ночью же температура будет чуть ниже нуля. Во вторник и среду ожидается переменная облачность, до двух градусов тепла днем, ночью — до минус пяти градусов. В четверг вероятны снег и дождь, термометры покажут до четырех градусов тепла днем, от нуля до минус двух ночью.

В пятницу ожидается ветреная, но теплая погода: температура даже ночью не упадет ниже одного градуса тепла. Суббота будет немного прохладнее: столбик термометра будет колебаться от минус трех до плюс двух градусов.

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