Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ефимов сообщил о реорганизации промзоны «Владыкино» по программе «Индустриальные кварталы»

Георгий Соланович

Город
Ефимов сообщил о реорганизации промзоны «Владыкино» по программе «Индустриальные кварталы»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

Новый индустриальный квартал появится на территории бывшей промзоны «Владыкино». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы ожидаем, что объем частных инвестиций в преобразование этой территории составит около 23 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет — порядка 900 миллионов рублей. Для жителей города создадут более двух тысяч рабочих мест, — рассказал заммэра.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров рассказал, что на территории общей площадью семь гектаров появятся общественно-деловые постройки: спортивные центры, гостиница площадью 90 тысяч квадратных метров и офисы.

— Согласно проекту решения, весь участок промзоны отведут под общественно-деловые постройки. Например, там появятся спортивные центры и гостиница площадью более 90 тысяч квадратных метров, — сказал Прохоров.

Он уточнил, что гостиница расположится в пешей доступности от станции МЦК Владыкино, передает официальный сайт мэра города.

Ранее стало известно, что город выставил на торги для аренды шесть участков, предназначенных для строительства плоскостных парковок и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Читайте также:
Строительство Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте