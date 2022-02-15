Ефимов сообщил о реорганизации промзоны «Владыкино» по программе «Индустриальные кварталы»

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

Новый индустриальный квартал появится на территории бывшей промзоны «Владыкино». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы ожидаем, что объем частных инвестиций в преобразование этой территории составит около 23 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет — порядка 900 миллионов рублей. Для жителей города создадут более двух тысяч рабочих мест, — рассказал заммэра.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров рассказал, что на территории общей площадью семь гектаров появятся общественно-деловые постройки: спортивные центры, гостиница площадью 90 тысяч квадратных метров и офисы.

— Согласно проекту решения, весь участок промзоны отведут под общественно-деловые постройки. Например, там появятся спортивные центры и гостиница площадью более 90 тысяч квадратных метров, — сказал Прохоров.

Он уточнил, что гостиница расположится в пешей доступности от станции МЦК Владыкино, передает официальный сайт мэра города.

Ранее стало известно, что город выставил на торги для аренды шесть участков, предназначенных для строительства плоскостных парковок и физкультурно-оздоровительных комплексов.