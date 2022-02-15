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Бесплатная автостоянка появилась на месте незаконной парковки в центре столицы

Георгий Соланович

Город
Бесплатная автостоянка появилась на месте незаконной парковки в центре столицы
Фото: Pixabay

Бесплатная автостоянка появилась в Пресненском районе Москвы на месте незаконной парковки. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Закрытая коммерческая парковка была оборудована навесами и огорожена металлическим забором.

— Специалисты контрольного ведомства провели обследование и установили, что договор аренды на данный участок площадью свыше двух тысяч квадратных метров давно расторгнут. Соответственно, размещение ограждений и некапитальных объектов, препятствующих свободному доступу, а также эксплуатация парковки являлись незаконными, — уточнил Овчинский.

В ходе работ специалисты демонтировали 450 квадратных метров навесов, а также забор и будку охраны. Территория приведена в порядок, теперь местные жители могут парковать около 100 машин на бесплатной автостоянке, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что бесплатная автостоянка на 50 машино-мест заработала на северо-востоке Москвы на месте нелегального паркинга.

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