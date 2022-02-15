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Эксперты обсудят проблему буллинга в современном мире

Оксана Васильева

Общество
Эксперты обсудят проблему буллинга в современном мире
Фото: Москва 24

17 февраля при поддержке Объединенной редакции «Москва Медиа» пройдет онлайн-конференция «Стоп, травля!».

Почти каждый пятый житель России сталкивался или оказывался жертвой травли. По данным ВЦИОМ, чаще всего россияне сталкивались с травлей во время обучения в школе (38 процентов), на работе (32 процента), в семье (15 процентов), во время обучения в вузе или колледже (13 процентов), в компании знакомых (12 процентов). Кроме того, 11 процентов сталкивались с травлей в армии, а семь процентов — в социальных сетях.

Участниками дискуссий станут российские и международные эксперты, жертвы травли, психологи, юристы, блогеры. Участники конференции постараются дать ответы на самые актуальные вопросы: «Что такое буллинг?»; «Каковы его причины?», «Можно ли предотвратить возможную агрессию?»; «Как противостоять насилию?».

Конференция состоит из трех тематических блоков: буллинг в школе, буллинг на работе, буллинг в интернете. Модераторами конференции станут ведущие телеканала «Москва 24» Давид Виннер и Кристина Курума.

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