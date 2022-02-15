Участники проекта «Активный гражданин» выберут название для спорткомплекса в Некрасовке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Жители московского района Некрасовка смогут выбрать название для нового спортивного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Департамента спорта Москвы.

— В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, в котором выберут название для нового спортивного комплекса, расположенного в районе Некрасовка. Принять участие могут пользователи, проживающие или зарегистрированные в ЮВАО, — уточнили в пресс-службе.

Среди предложенных как название вариантов: «Сфера спорта», «Спортмания», «Мир спорта», «Высота», «Вертикаль», «Вверх», «Некрасовка» и «Заряд».

Спортивный комплекс в Некрасовке планируется открыть в 2022 году. В нем будут работать 12 функциональных зон: территория для занятий скалолазанием, площадки для экстремальных видов спорта, два бассейна, каток, пространства для гимнастики, хореографии и единоборств, а также шахматный клуб.

Ранее сообщалось, что жители Алексеевского района Москвы на сайте «Активный гражданин» смогут обсудить строительство многофункционального общественного центра.